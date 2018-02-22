مسئول فلسطينى: أبومازن يجرى فحوص دورية فى مستشفى بالولايات المتحدة

مسئول فلسطينى: أبومازن يجرى فحوص دورية فى مستشفى بالولايات المتحدةالخميس، 22 فبراير 2018 09:03 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (رويترز)
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ذكر مسئول فلسطينى كبير اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى فى الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.
وقال المسئول بالهاتف "هو الآن فى مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات.
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