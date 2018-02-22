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الخميس، 22 فبراير 2018 10:32 م
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مسئول فلسطينى: أبومازن يجرى فحوص دورية فى مستشفى بالولايات المتحدة

الخميس، 22 فبراير 2018 09:03 م
مسئول فلسطينى: أبومازن يجرى فحوص دورية فى مستشفى بالولايات المتحدة الرئيس الفلسطينى محمود عباس




رام الله (رويترز)
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ذكر مسئول فلسطينى كبير اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى فى الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.

وقال المسئول بالهاتف "هو الآن فى مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات.

 


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