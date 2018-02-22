مرور البحيرة يضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما بأبو المطامير "صور"الخميس، 22 فبراير 2018 10:22 م
السيارتان المضبوطتان
البحيره : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما فى حملة مرورية بأبو المطامير.
أثناء قيام إدارة مرور البحيرة، برئاسة العميد محمد صبرى القاضى، مدير إدارة المرور، بحملة مكبرة لتسيير الحركة المرورية وضبط المخالفين، أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم امير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والرائد صبحى جنيدى، رئيس وحدة مرور أبو المطامير، عن ضبط سيارة وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9135 جنح المحمودية.
كما تم ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية مزورة رقم 15615 نقل البحيرة قيادة ا ع ن، وبالكشف عن السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها بالمحضر رقم 425 جنح شرق القاهرة عن بلاغ المواطن رأفت ريحان أحمد ابراهيم المحلة الكبرى، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة.
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