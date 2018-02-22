مدير أمن الجيزة يقود حملة لإزالة الإشغالات بالسوق القديم فى أكتوبر





كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بقيادة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة السوق القديم بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من حالات الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، حيث كلف مدير الأمن رجال المباحث بتعيين خدمات أمنية لمنع عودة الباعة الجائلين والمخالفين إلى المنطقة مرة أخرى.

