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الخميس، 22 فبراير 2018 10:28 م
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محكمة العدل الأوروبية تغرم اليونان 5 ملايين دولار بسبب الصرف الصحي

الخميس، 22 فبراير 2018 05:02 م
محكمة العدل الأوروبية تغرم اليونان 5 ملايين دولار بسبب الصرف الصحي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس




(أ ش أ)
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قضت محكمة العدل الأوروبية بتغريم اليونان 5 ملايين يورو وعقوبة جزائية 28ر3 مليون يورو لكل 6 شهور تتأخر أثينا فى الدفع مقابل فشلها فى الالتزام بلوائح معالجة مياه الصرف الصحى بوادى تيراسو فى غرب أتيكا.

كما قضت المحكمة -حسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية- بأن اليونان تستمر فى انتهاك حكم قضائى سابق من 2004 بعدم اتخاذ "الإجراءات الضرورية لإنشاء نظام جمع لمياه الصرف الصحى من منطقة تيراسو بديو إلى غرب العاصمة أثينا، وعدم إخضاع مياه الصرف الصحى من هذه المنطقة لعلاج أكثر صرامة من العلاج الثانوى قبل تصريفها فى المنطقة الحساسة بخليج إلفسينا".

وأشارت المحكمة إلى أنه رغم إنشاء محطة معالجة وتشغيلها بحلول 2012، فإن شبكة التجميع الثانوية لم يكتمل بناؤها.. مضيفة أن حوالى نصف سكان هذه المنطقة ليس متصلا بالنظام الثانوى للصرف الصحي.


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محكمة العدل الأوروبية

دولار

الصرف الصحي

اليونان



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