محافظ القليوبية يجتمع بالقيادات الدينية وبيت العائلة للإستعداد للإنتخابات





القليوبية - نيفين طه

إجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بقيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة، وذلك لبحث إستعداداتهم لإستقبال الإنتخابات الرئاسية القادمة .

وإستمع عشماوى إلى خطط ومقترحات رجال الأوقاف والأزهر والكنيسة، فى تحفيز المواطنين للنزول والمشاركة فى الإنتخابات وتوعيتهم دائما بخطورة الفكر المتشدد، والتحذير من الإنسياق خلف الأفكار، التى تهدم ولا تبنى وأن المشاركة تعد واجبا شرعيا ووطنيا لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد فى مختلف المجالات، وإقراراً لمبدأ الشورى فى جميع الديانات، وإن الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق.

على جانب آخر، عقد اللواء محمود عشماوي، إجتماعا لبحث تطوير منطقة الزرائب بالخصوص بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات وحضره عدد من المسئولين بمركز بحوث الإسكان ورئيس مدينة الخصوص ورئيس مدينة قليوب ومديرى وحدة تطوير العشوائيات ومدير الشئون الهندسية والأملاك ومركز الشبكات الأرضية.

وخلال الإجتماع أصدر المحافظ، قرارا بتشكيل لجنة هندسية مكونة من أعضاء من المركز القومى لبحوث الإسكان والشئون الهندسية ووحدة تطوير العشوائيات وتكمن مهمتها فى معاينة الموقع وبحث أنسب الإقتراحات لتطوير المنطقة بالكامل والتى تقع على مساحة 12 فدان.

ومن جانبه أعطى عشماوى بأن تبدأ اللجنة عملها ابتداءا من اليوم لتطوير تلك المنطقة ومنع زحف العشوائيات التى تحيط بها لضمان سلامة وأمان القاطنين بها والحد من الأمراض التى قد تصيبهم من تواجدهم بها.

كما تم بحث تطوير منطقة سيدى منصور وحايد جامع الراعى بقليوب بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات