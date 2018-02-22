محافظ القاهرة يشهد فعاليات "خليك زى آدم" اليوم بحى المقطم





كتب سيد الخلفاوى

يشهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة صباح اليوم الخميس، فعاليات حملة خليك زى آدم، بحى المقطم بالمشاركة مع مديرية تعليم القاهرة، للحفاظ على البيئة وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس وجدى محمد زقزوق رئيس حى المقطم وعدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان.

يذكر أن حملة "خليك زى آدم" التى دشنتها محافظة القاهرة تحت رعاية المحافظ، لرفع مستوى الوعى لدى مواطنى العاصمة للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بالشوارع.