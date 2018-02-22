كيث لي: أتطلع إلى العمل فى مصر أحد أهم الأسواق فى المنطقة





أعلنت شركة هواوى مصر عن تعيين كيث لى مديرا عاما لمجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بدءاً من فبراير 2018 خلفاً لجورج لى الذى قام بهذا الدور منذ عام 2015.

ويمتلك "كيث لي" تاريخاً حافلاً من الخبرات كما شغل العديد من المناصب المرموقة، حيث سبق له شغل مناصب قيادية فى الشركة وخاصة فى إدارات المبيعات والبيع بالتجزئة بالإضافة الى عدة مهام قيادية أخرى.

وأعرب كيث لي عن سعادته وحماسه لتواجده في مصر قائلا: " تعد مصر واحدة من أهم الدول لدى هواوى حيث تأتى السوق المصرية كأهم الأسواق الواعدة في المنطقة، كما أنها تعتبر مركزا استراتيجياً للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط".

وعلى مدار الخمس السنوات الماضية تدرج كيث في عدة مناصب داخل الشركة نظراً لجهوده المتواصلة وخبرته الواسعة فى كافة الإدارات التى عمل بها وخاصاً فرع الشركة في المملكة العربية السعودية والتي تعد واحدة من أهم الأسواق في منطقة الخليج.

الجدير بالذكر أن كيث لي حاصل على درجة الماجستير في التسويق من جامعة ليستر ببريطانيا إحدى الجامعات الرائدة.

كما أكد انه يتطلع لزيادة معدل نمو شركة هواوي في مصر في الفترة المقبلة وأشار إلى أن هواوي دائماً تعمل علي زيادة حصتها السوقية لقطاع الهواتف الذكية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى صعيد أخر أعرب المدير العام الأسبق جورج لي عن امتنانه لكل العاملين في هواوى مصر على ما قدموه من جهود خلال فترة رئاسته وقال: "أتقدم بالشكر والعرفان لكل موظفى شركة هواوى مصر لما أظهروه من تفاني واخلاص فى عملهم من أجل النهوض بالشركة وتحقيق نجاحات متتالية.

كما أكد جورج لى أن موظفى هواوى هم الركيزة الأساسية للشركة ومصدر نجاحها، متمنياً لهم التوفيق كما أختتم: "ستظل مصر دائماً بلدى الثانى، كما اتطلع لزيارتها مرة أخرى فى المستقبل القريب".