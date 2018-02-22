كتب تشرح كيفية بناء الشخصية الجهادية ضمن أحراز "كتائب أنصار الشريعة"





كتب إيهاب المهندس

عرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، أحراز محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وعرضت المحكمة حرزا عبارة عن ملف بداخله صور من كتاب كيفية بناء الشخصية الجهادية.

وعقب عودة انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، استكملت المحكمة عرض محتويات الهارد الخاص بجهاز الحاسب الآلى الخاص بأحد المتهمين، وفضت المحكمة مجلد يحمل عنوان "طرق التشويش على الرادار"، وبفتح الملف تبين أن بداخلة صور لدوائر كهربائية، وصور لقاذفات صواريخ داخل إحدى الأراضى الزراعية، وصور لطائرة مروحية.

وعرضت المحكمة ملف تحت عنوان "المناظير الليلية وكيفية التشويش عليها"، وتبين أن الملف داخله صفحة تشرح كيفية التشويش على المناظير التى تعتمد على حرارة الأجسام، ويشرح خير طريقة للتخلص من المناظير الليلية إحراق كميات كبيرة من النفط حتى تقوم بتقليل كفاءة المناظير الليلية.

وعرضت المحكمة مجلد يحمل اسم "عمليات النسف والتخريب"، وتبين أنه يحتوى على 92 صورة، وفى الصورة الأولى يظهر الفهرس وبه عناوين منها: "جهاز للكشف عن المعادن، إعاقة الدبابات، وحقول الألغام"، وتبين أن الصفحة الخامسة تتحدث على حرب الألغام، وتبين أن الكتيب المعروض سلسلة من كتب بناء الشخصية الجهادية، وهو موجه للشخصيات الجهادية المدربة على استخدام الألغام والمتفجرات والسلاح.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.