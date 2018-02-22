قوات كردية تعلن التحرك إلى عفرين لمواجهة الهجوم التركى

قوات كردية تعلن التحرك إلى عفرين لمواجهة الهجوم التركىالخميس، 22 فبراير 2018 08:40 م
عفرين
رويترز
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أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى مدينة حلب اليوم الخميس، أنها تحركت إلى عفرين للمساعدة فى صد الهجوم التركى.
وأوضحت الوحدات أن المنطقة التى كان يسيطر عليها الأكراد فى حلب خضعت لسيطرة الحكومة السورية نتيجة التحرك إلى عفرين.
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