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الخميس، 22 فبراير 2018 10:32 م
خالد صلاح
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قوات كردية تعلن التحرك إلى عفرين لمواجهة الهجوم التركى

الخميس، 22 فبراير 2018 08:40 م
قوات كردية تعلن التحرك إلى عفرين لمواجهة الهجوم التركى عفرين




رويترز
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أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى مدينة حلب اليوم الخميس، أنها تحركت إلى عفرين للمساعدة فى صد الهجوم التركى. 
 
وأوضحت الوحدات أن المنطقة التى كان يسيطر عليها الأكراد فى حلب خضعت لسيطرة الحكومة السورية نتيجة التحرك إلى عفرين. 
 

 


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