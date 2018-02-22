قنصل مصر بالكويت: استخرجنا 335 وثيقة سفر لإعادة المصريين المخالفين





الكويت (أ ش أ)

صرحت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام لدى الكويت، بأن القنصلية استخرجت 335 وثيقة سفر لمصريين مخالفين لقانون الإقامة فى الكويت، لإعادتهم إالى البلاد مرة أخرى، دون تحميلهم أية غرامات.

وقالت عصام – فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس – إنه فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية، لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الاقامة الكويتى، والتى تسمح لهم بمغادرة البلاد، دون تحميلهم أية غرامات تأخير حتى 22 أبريل المقبل، قامت القنصلية العامة بالكويت، بفحص طلبات 355 مواطنا من مخالفى الاقامة بالكويت حتى الآن، ووافقت على اصدار 335 وثيقة سفر لهم، ورفض العشرين المتبقين لعدم حيازتهم أية أوراق رسمية تثبت جنسيتهم المصرية.

وناشدت عصام جميع المصريين المخالفين لقانون الاقامة فى الكويت، سرعة الاستفادة من مبادرة وزارة الداخلية الكويتية، وتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة وأن المبادرة تتيح لمن يتقدم بطلب لتسوية أوضاعه ومغادرة البلاد، إمكانية العودة مرى أخرى وفقا للاشتراطات والقوانين الكويتية.

وحول العلاقات المصرية الكويتية، قالت " إن العلاقات المصرية الكويتية تشهد حاليا أزهى عصورها"، لافتة إلى أنه بالنسبة للملف القنصلى على سبيل المثال، فإنها تجد تعاونا كبيرا، واستجابة سريعة من جانب السلطات الكويتية، والتى تعكس دائما روح الأخوة والود بين البلدين الشقيقين.

وأضافت " لم ألجأ إلى أى مسئول كويتى فى أى موضوع أو مشكلة، إلا ويستجيب مباشرة، ليس فقط وفقا لقواعد القانون الكويتى الذى نحترمه جميعا ونجله، ولكن وفقا لروح القانون أيضا، سواء فى التعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الصحة، أو مختلف الوزارات والهيئات الكويتية .. فالجميع يتعاون معنا بكل ود واحترام".

وأعربت عصام عن إعجابها وتقديرها الشديد لأضلاع العدالة الكويتية، مشيرة إلى أنها لم تتعامل مع أى حالة من الحالات التى كانت تستدعى تدخل القانون الكويتى، الا وشهدت الإنصاف والعدل، مؤكدة فى الوقت نفسه أن القانون الكويتى يطبق على الجميع دون أى تمييز أو محاباة، فى ظل وجود قضاء شامخ، ونيابة وشرطة لا يحكم عملهما الا القانون فقط.

وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التى تواجه الجالية المصرية فى الكويت، قالت عصام إن أبرز تلك المشكلات، تكمن فى عدم انضباط وصلاحية الأوراق الثبوتية التى يجب أن تكون بحوزة المواطنين المصريين فى الكويت، مشيرة أنه على سبيل المثال، يتقدم مواطن إلى القنصلية لاستخراج جواز سفر، ولا يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة به، أو أية اوراق رسمية تثبت جنسيته المصرية، وبالتالى يتعذر استخراج جواز السفر له.

وناشدت قنصل مصر العام لدى الكويت، الجالية المصرية العمل على استيفاء جميع أوراقها الشخصية، سواء بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، والتقدم بها عند الطلب، لإتمام أى معاملة فى القنصلية، وكذلك استخراج شهادات الميلاد المميكنة، وشهادات الوفيات، وقيد الزواج، أو الطلاق التى تتم داخل الكويت، لإثباتها فى قاعدة البيانات الخاصة بالدولة.

وأشادت عصام بالجالية المصرية العاملة فى الكويت، مؤكدة أنها من أنجح الجاليات، سواء العربية أو الأجنبية فى الكويت؛ نظرا لنجاحها فى مختلف المجالات ومساهمتها بقوة فى سوق العمل الكويتى.

وحول الخدمات التى تقدمها القنصلية للمصريين فى الكويت، قالت عصام إن هناك العديد من الخدمات التى تقدمها القنصلية لأبناء الجالية المصرية فى الكويت، مشيرة على سبيل المثال، إلى أن القنصلية خاطبت وزارة الداخلية، لارسال بعثة قانونية من قطاع الأحوال المدنية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وكافة مصدرات القطاع للمصريين المقيمين فى الكويت.

وأضافت أن وزارة الداخلية استجابت بالفعل، وقامت بتحديد موعد لإرسال البعثة، التى وصلت فعليا إلى الكويت فى 14 فبراير الجارى، وتم تنظيم الراغبين فى استخراج مصدرات الأحوال المدنية وفقا لأسبقية تقديم الطلبات، وارسال رسائل هاتفية اليهم بموعد حضورهم للقنصلية لاستخراجها، لعدم تحميلهم مشقة الزحام والانتظار، مشيرة إلى أن البعثة تباشر عملها حاليا، وتم مد فترات العمل اليومية، وكذلك مباشرة العمل فى العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت لاستقبال الحالات الطارئة.

وأعربت عن شكرها لوزارة الداخلية، والقائمين على مصلحة الأحوال المدنية، لاسيما العميد أشرف ميدان، لتواصلهم الدائم مع القنصلية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين المصريين فى الكويت لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

وحول سبل الاتصال بين الجالية المصرية فى الكويت والقنصلية، أكدت عصام أن باب مكتبها مفتوح دائما لجميع المصريين فى الكويت، وكذلك رقم هاتفها المتاح لهم جميعا، إضافة إلى صفحة القنصلية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، والتى تضم نحو 100 ألف متابع، وتتلقى يوميا ما بين 200 إلى 300 استفسار، يتم الرد عليهم مباشرة خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى الرد على عشرات الاستفسارات الأخرى التى ترد على الصفحة بعد مواعيد العمل الرسمية، فى خلال ساعة واحدة على الأكثر من تلقيها.

وأعربت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام بالكويت، عن شكرها لأبناء الجالية المصرية، الذين يقومون بنشر الحالات التى تستدعى تدخل القنصلية، على صفحة القنصلية على موقع "فيس بوك"، أو إبلاغ القنصلية بها هاتفيا، والتى يتم الانتقال الفورى لها، وبذل قصارى الجهد لخدمة أصحابها وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، فى ظل الاحترام الكامل للقوانين الكويتية، التى ارتضاها المواطن المصرى العامل فى الكويت لتحكم تصرفاته اليومية.