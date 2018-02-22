قنصلية مصر فى جدة تنجح فى الإفراج عن 10 مصريات خالفن قواعد الإقامة





كتب: أحمد جمعة

فى إطار متابعه القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جده لواقعه القاء القبض على عدد من المواطنات المصريات المقيمات مع أزواجهن بمنطقة مكة المكرمة منذ صباح يوم الأحد الماضى، بسبب مخالفة الأنظمة المقررة لوزارة التربية والتعليم السعودية وقواعد العمل والإقامة.

وصرح القنصل العام المصرى فى جدة السفير حازم رمضان بأن جهود القنصلية العامة نجحت بعد ظهر اليوم الخميس، فى الإفراج عن السيدات العشر اللاتى تم توقيفهن بعد صدور قرار من الجهات المختصة وذلك بحضور أعضاء القنصلية العامة المكلفين بمتابعة الموضوع على مدار الساعة منذ بدايته.

وقد تم تسليم المواطنات العشر لأزواجهن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة من قبل سلطات التحقيق.

وأضاف القنصل العام المصرى فى جدة بأنه قدم الشكر إلى الجهات المعنية التى راعت كثيرا من الجوانب الانسانية فى هذا الشأن، مؤكدا أن القنصلية العامة لا تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لمواطنيها المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزام الكامل بكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة والتى دوما ما تعلنها القنصلية العامة على صفحتها الرسمية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية مواطنيها بأهمية عدم المخالفة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.