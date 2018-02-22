فيديو.. "الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 53 قطعة سلاح ومخدرات





كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح وزارة الداخلية في ضبط كميات من السلاح والمخدرات في مداهمات أمنية.

وكانت وزارة الداخلية داهمت بؤرا اجرامية على مستوى الجمهورية وضبط 53 قطعة سلاح ناري متنوع، ونفذت الحكم في نحو 74 ألف هارب من أحكام متنوعة .