فيديو.. "الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 53 قطعة سلاح ومخدرات

فيديو.. "الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 53 قطعة سلاح ومخدراتالخميس، 22 فبراير 2018 09:26 م
الشرطة تلاحق المجرمين
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح وزارة الداخلية في ضبط كميات من السلاح والمخدرات في مداهمات أمنية.
وكانت وزارة الداخلية داهمت بؤرا اجرامية على مستوى الجمهورية وضبط 53 قطعة سلاح ناري متنوع، ونفذت الحكم في نحو 74 ألف هارب من أحكام متنوعة .
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