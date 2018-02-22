فى 8 معلومات.. تعرف على نتائج مبادرة السيسى ضد فيروس c فى 7 أيام بالأقصر

فى 8 معلومات.. تعرف على نتائج مبادرة السيسى ضد فيروس c فى 7 أيام بالأقصرالخميس، 22 فبراير 2018 07:00 ص
الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الشئون الصحية بدأت منذ أسبوع مضى فى تفعيل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضاء على فيروس c، بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل لإجراء مسح طبى شامل لأنحاء الجمهورية، موضحاً ان الحملة بدأت فى قريتى الهنادى والدير بمدينة إسنا ولاقت إقبالاً كبيراً من الأهالى.
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء، تفاصيل وحصاد أول أسبوع من مبادرة الرئيس السيسى فى القضاء على فيروس c بمحافظة الأقصر:
1- المبادرة بدأت عملها فى الأقصر بقريتى الهنادى والدير بمدينة إسنا جنوبى المحافظة
2- نجحت المبادرة فى الكشف وسحب عينات من891 مواطنا بمركز إسنا
3- تم اختيار قريتى الهنادى والدير بمركز إسنا لقلة القوافل الموجهة إليهما
4- بلغت الحالات الإيجابية فى الإصابة بفيروس سى إلى 66 حالة.
5- الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاما من أهالى إسنا
6- الحملة قامت بالفحص الطبى المجانى من خلال إجراء عدد من التحاليل الطبية Elisa، Test Rapid للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس سى
7- من يثبت إيجابيته يتم إجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه
8- الحملة شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين بقريتى الهنادى والدير بإسنا يدل على ارتفاع الوعى الصحى
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