فى 30 معلومة.. تعرف على المشروعات التى تنفذها مبادرة "النداء" بالصعيد





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والذى يقام هذا العام تحت شعار "تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من أجل التنمية المستدامة"، بحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذى لمبادرة نداء بمصر، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ومحافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وناقش المؤتمر العناصر الأساسية لتعزيز ريادة الأعمال، ونبذة عن القطاعات الواعدة للتوظيف وريادة الأعمال بصعيد مصر، وقناعات الشباب تجاه ريادة الأعمال، والبيئة التنظيمية لريادة الأعمال، والتحديات التى يواجهها رواد الأعمال الشباب فى ضمان استدامة المشروعات التجارية، وخلق قيمة مشتركة وضمان استدامة المشروعات التجارية.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء أبرز المشروعات التى أقيمت بمحافظتى قنا والأقصر للمبادرة خلال الفترة الماضية، وكذلك خطط المشروعات المستقبلية بعد الزيارات الميدانية بالمحافظتين:

1. التخطيط لبرنامج المشروعات الصغير والمتوسطة فى مجال التراث الأثرى والسياحة بمدينة القرنة

2. يجرى حالياً وضع خطط لإيواء متكامل ومزرعة ذاتية الاستدامة بمدينة القرنة

3. إقامة فصل محو أمية وورشة تعليم مهارات الحياكة للارتقاء بالخدمات الأساسية بقرية الأوسط قامولا بمركز نقادة بقنا

4. نجحت المبادرة فى رفع معدلات الالتحاق بفصول محو الأمية بقرية الأوسط قامولا ووصول النجاح لـ82%

5. تمت الاستعانة بعدد من مدرسات المدارس الفنية الصناعية لتدريب السيدات على الحياكة

6. قدمت النداء خدمات صحية للمستفيدات مثل كشف العيون وتوفير نظارات طبية وفحص مبكر لسرطان الصدى وفحص فيروس سى

7. انضمت 45 إمرأة من 18 لـ35 سنة إلى فئة محو الأمية خلال 2017

8. انضمت أكثر من 40 سيدة إلى ورشة الخياطة بعد التخرج من فصول محو الأمية

9. توسعت الجمعية فى خط الإنتاج واستهدفت أسواق نقادة وقوص وخارج قنا أيضاً

10. تم شراء الماعز الشامى وتوزيعها على قرية حاجر الدهسة بفرشوط وبئر عنبر بقفط والبحرى قامولا بنقادة

11. تم توزيع الماعز على 10 مستفيدات فى كل قرية لتحصل كل سيدة على 3 ماعز وتيس للتزاوج لتربيتها وزيادتها

12. يجرى تطبيق نظام للنشر والتوسع لزيادة توزيع الإنتاج على أسر فقيرة آخرى بقرى قنا

13. تم دعم مشروع التجمع الصناعى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والشباب بقرية المعنا بقنا

14. تمت إعادة تأهيل المناطق المهجورة بقنا وتحويلها لموقع مصنع ملابس جاهزة

15. خصص مجلس الوزراء 13 ألف متر مربع بالظهير الصحراوى بقنا لمبادرة النداء بإيجار 15 ألف جنيه شهرياً لمدة 15 سنة

16. سيتم الاستفادة من تلك الأرض بقنا لإنشاء 3 مصانع للنساء والشباب يجرى إنشاء وحدة إنتاج طحالب الأزولا لتوفير أعلاف غير تقليدية بالجمعيات ومنازل المستفيدات

17. يجرى إنشاء وحدة لاستنبات الشعير لتوفير إنتاج أعلاف بطرق غير تقليدية لتغذية الماعز بالجمعيات ومنازل المستفيدات

18. تم تنظيم عرض تقنيات نسج فركا من قبل السيدات والشباب فى مدينة نقادة بقنا

19. تم تدريب 30 فتاة فى مشروع الفخار والسيراميك الحجرى بقرية المحروسة بقنا

20. تم تركيب فرن كهربائى للاستخدام مع المواد الأساسية مثل الطين المناسب

21. يتم تسويق المنتجات عن طريق منافذ البيع بالتجزئة التابعة لمبادرة النداء

22. تم تأسيس مشروع نموذج محسن لتربية النحل بقرية المخادمة بقنا

23. تم اختيار موقعين لإنشاء 100 وحدة منها 50 وحدة بقرية النجاحية بفرشوط و50 وحدة بقرية أولاد عمرو بقنا

24. تم تدريب 10 أفراد بقنا فى معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية

25. تم شراء المعدات وتجهيز المناحل لبدء النشاط فى فبراير الجارى للاستفادة من الطقس المناسب للمناحل

26. نفذت المبادرة استكمال سلاسل القيمة بالمزارع السمكية المتكاملة بقرية الغاب فى قنا

27. تم بيع الدورة الأولى من الأسماك بمنطقة الغاب وبموقع الشيخ عيسى بقنا

28. يجرى الانتهاء من وحدة إنتاج أعلاف الأسماك للتوريد والتركيب فى فبراير الجارى

29. جار الانتهاء من وحدة إنتاج طحالب الأزولا ووحدة لاستنبات الشعير لتوفير نموذج لتوفير أعلاف غير تقليدية

30. يجرى التخطيط لتنفيذ ورش لصناعة الألباستر "نموذج قرية واحدة ومنتج واحد" الذى تنظم جمعية تنمية المجتمع بالقرنة للألباستر