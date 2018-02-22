فى 20 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن مشروع رواد 2030 لتدريب معلمى الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

افتتح محافظ الأقصر محمد بدر فعاليات حملة التعريف بمشروع رواد 2030، والتى بدأت بعقد دورة تدريبية لتدريب المدرسين وتعريفهم بمشروع رواد 2030 الذى أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف الوصول إلى صورة جديدة لمصر بحلول عام 2030، عبر خلق مجتمع مبــدع ومبتكــر ومنتــج للعلــوم والتكنولوجيــا والمعارف يعتمد على اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال للشباب.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل مشروع رواد 2030 ومدى الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة لدعم المعلمين وطلبة المدارس:

1- أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع رواد 2030 لدعم المعلمين والطلبة

2- مشروع رواد 2030 انطلق بعنوان ابدأ مستقبلك فى أولى حملاته التوعوية فى محافظة الأقصر

3- تُعنى حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر فى المحافظة

4- الهدف من المشروع هو ترسيخ فكر ريادة الأعمال تقديم دورات تدريبية للمعلمين الذين بدورهم سيقومون بإعادة نشرها على الطلاب فى المدارس

5- المحافظ أكد لمعلمى الأقصر خلال التدريب علي خلق تنوع اقتصادى وتنموى عبر استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة بالمحافظة والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها الأقصر

6- بدر شدد علي ضرورة تطبيق ما سيتم دراسته خلال الدورة التدريبية ونقله إلى زملاؤهم والطلاب والتلاميذ فى المدارس

7- محافظة الأقصر مستعدة لدعم للراغبين فى إقامة مشروعات خاصة وتوفير البيئة المناسبة لزيادة الإنتاج وتسهيل أية إجراءات إدارية قد تواجه المقبلين على إنشاء عمل حر

8- مشروع رواد 2030 وتدريب المعلمين نواة لتدريب طلاب المدارس على ثقافة ريادة الأعمال

9- المشروع يساعد المعلمين على تنمية الإبداع لدى الطلاب وتوعيتهم بأهمية العمل الحر

10- غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أكدت على ضرورة تعريف المعلمين للطلاب كافة تفاصيل المشروع بعد إنتهاء التدريب لهم

11- التدريب يهدف لدعم الاقتصاد المصرى وإقامة مشروعات تخدم أهداف التنمية المستدامة الموجودة برؤية مصر 2030

12- وقع الاختيار على محافظة الأقصر لتكون أول المحافظات التى يتم تطبيق المشروع بها

13- تم البدء بعقد الدورة التدريبية للمدرسين والمدرسات لمدة يومين بمشاركة نحو 160 مدرس ومدرسة من مدرسى الأنشطة للمرحلة الإعدادية بمختلف المدارس الحكومية

14- يتم خلال المشروع تنظيم جلسات تضم أنشطة مختلفة تهدف إلى إعداد جيل من النشئ قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر

15- التدريب يهدف لتعليم المدرسين كيفية دعم فكر رائدي الأعمال منذ مرحلة المدرسة وتعزيز وتنمية من قدرات ومهارات ريادية للطلاب منذ الصغر

16- برنامج المشروع يضم مجموعة من الألعاب مصممة بهدف تنمية الابتكار وريادة الأعمال

17- ينتهى المشروع بالأقصر بمهرجان أشبه بسوق كبير تعرض فيه أهم مخرجات الطلاب الذي يسمح لهم بممارسة نوع من أنواع البيع والشراء

18- يتم خلال المهرجان تعزيز النواحى الايجابية للمكسب والروح الرياضية للخسارة

19- التدريب لمعلمين الأقصر يتم على مدار يومين وينطلقون فيما بعد بما تعلموه للطلاب

20- وزارة التخطيط تواصل إطلاق المشروع في محافظات مصر خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الأقصر