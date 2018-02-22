فرنسا تساهم بنحو 3 مليارات دولار فى صندوق ائتمانى تابع لصندوق النقد





(أ ف ب)

ساهمت فرنسا بقرض بقيمة 2,9 مليارات دولار فى صندوق ائتمانى تابع لصندوق النقد الدولى يعمل من أجل تقليص الفقر، بحسب ما أعلن صندوق النقد فى بيان الأربعاء.

وتابع الصندوق أن القرض وهو السادس لباريس يجعل منها أحد أهم المساهمين فى هذا الصندوق الذى يعمل على تعزيز النمو ويقدم قروضا بأسعار مخفضة إلى الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن غالبية الدول المستفيدة من هذا الصندوق هى دول أفريقية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لأغارد اطلقت حملة من أجل إعادة تمويل صندوق تقليص الفقر فى نوفمبر 2015 على أمل جمع أكثر من 15 مليار دولار، وقد تم تجاوز هذا الهدف بشكل طفيف.