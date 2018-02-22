غدا انتخابات ساخنة فى معركة التجديد النصفى بنقابة المهندسين بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

دعت نقابة المهندسين بدمياط كل الأعضاء للمشاركة غدا الجمعة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين بدمياط تحت شعار "انزل شارك"، كما أعلنت النقابة أن موعد الانتخابات يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء بمقر النقابة بدمياط، ويحق التصويت للأعضاء الملتزمين بسداد الاشتراكات عن عام 2017، ولن يسمح بالتصويت لغير المسددين للاشتراكات، كما يحق للعضو الراغب فى الإدلاء بصوته تسديد الاشتراكات المتأخرة أثناء عملية التصويت.

يذكر أن نقابة المهندسين تشهد معركة انتخابية عنيفة بين المرشحين لاختيار النقيب و7 أعضاء بالمجلس، كما يتنافس 5 مرشحين فى انتخابات النقابة العامة من بينهم مرشح على منصب النقيب العام، و3 مرشحين فى منصب عضوية الشعب ومرشح على منصب عضو مكمل، وننشر فيما يلى أسماء المرشحين فى انتخابات نقابة المهندسين:

منصب نقيب دمياط ويتنافس عليه 5 مرشحين وهم: هانى حسن قنديل النقيب الحالى، عصام صلاح حسين، يوسف عبد الخالق العاصى، عبد الرحمن الإمام عسيلى ، أحمد حسن درويش.

مرشحو شعبة مدنى ويتنافس فيها 9 مرشحين هم: رضا فتحى قليب، محمد كارم مرعى، نبيل عبد الفتاح الحفناوى، محمود بشير سعد، إبراهيم منصور القط، طارق السعيد متولى بدوى، مجاهد عطية رزق نجم، أشرف فكرى شطا، على حسن معروف.

مرشحو شعبة كهرباء ويتنافس فيها 9 مرشحين هم: محمد سامى الشربينى العريان، عبد الرحمن مصطفى عبد العزيز، رشا محمد قتاية، إيهاب محمود العشرى، أحمد أحمد أبو العطا، محمد أحمد الشربينى، إسلام فريد الحبشى، محمد طارق زيدان، شريف أحيد الدسوقى.

مرشحو شعبة ميكانيكا ويتنافس فيها 6 مرشحين وهم: أشرف على عبيد، أحمد محمد الجندى، طارق عبد الحميد رمضان، ميرفت محمد النحاس، شريف شلبى أبو جلالة، حسن حسن زيد.

مرشحو الشعب الأخرى ويتنافس فيها 4 مرشحين وهم: السيد يوسف شاهين "تعدين"، هند رضا عيوشة "غزل ونسيج"، محمد حازم عطية "تعدين"، هانى محمد فكرى الشبراوى "كيميائية ونووية". ويتنافس على منصب النقيب العام لنقابة المهندسين عصام صلاح مصطفى حسين.

ويتنافس على منصب عضو الشعب بالنقابة العامة كل من: محمد عوض الباز، أمنية أحمد مختار عيسى، أشرف فكرى شطا، وفى منصب العضو المكمل المهندس محمد حازم عطية.