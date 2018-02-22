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الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
خالد صلاح
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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12ساعة

الخميس، 22 فبراير 2018 07:47 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12ساعة سنترال - أرشيفية




شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة متواصلة.

وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضيّة والمحمولة والإنترنت، انتظمت مجددا بعد  فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.


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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 12 ساعة

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الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اتحاد أولياء الأمور

التظلمات والنعسانين

سيادة الوزير المحافظ الفاضل تظلمات الاعدادية لسة نايمة والموجهين بيتحججوا بالمواصلات واحنا بلغنا الاعلام والصحافة أن الموجهين بيلعبوا عشان الظروف الحالية لكن لجنة ادارة الازمات ومكافحة الفساد هتتدخل ان شاء الله

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