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عريقات: حكومة نتنياهو تهدف منذ عام 2009 إلى تدمير السلطة الفلسطينية

الخميس، 22 فبراير 2018 04:03 ص
عريقات: حكومة نتنياهو تهدف منذ عام 2009 إلى تدمير السلطة الفلسطينية صائب عريقات




أ ش أ
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف منذ 2009 إلى تدمير السلطة الفلسطينية، واعادة الإدارة المدنية بعدما كانت قد حلت سنة 1995 .

 

وقال عريقات ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز" الفضائية، قوله إن الشعب الفلسطينى يتجه إلى حل الدولة الواحدة بالحقوق المتساوية وهو أمر لن يقبله أى إسرائيلى ، مشيرا إلى أن ما يطمح إليه نتنياهو هو دولة واحدة بنظامين على غرار "الأبارتيد"، وهو ما لن يقبله الشعب الفلسطيني، حسب تعبير عريقات.


وأوضح أن ما قاله يتماهى مع ما صرح به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حين تحدث عن "سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة ".
وأشار إلى أن هذا المخطط بدأ سنة 2004 فى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل أرييل شارون لفك ارتباط غزة بالضفة الغربية وذلك اعتقادا منه أن هذا يضرب مشروع الدولتين .


ودعا عريقات إلى إزالة الانقسام ، قائلا إن ثمة واقعا جديدا فى ظل "الإدارة الأمريكية التى انحازت إلى الجانب الإسرائيلى ."
وأضاف أن السلطة تتحرك وفق المتاح، وفى مراعاة للقانون الدولي، مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي، إزاء اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل .

 

 


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