عروس تقتل زوجها بسم فئران بعد 5 أيام من زفافهما بالبحيرة

عروس تقتل زوجها بسم فئران بعد 5 أيام من زفافهما بالبحيرةالخميس، 22 فبراير 2018 10:50 م
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة جريمة بشعة، حيث أقدمت عروس حديثا على قتل زوجها بعد 5 أيام من حفل الزفاف، بوضع سم فئران فى عصير، لارتباطها بعلاقة عاطفية مع شخصين آخرين بمسقط رأسها.
وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارا من المستشفى العام بمركز الدلنجات، يفيد بوصول "الشحات م ال" 28 عاما، مقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاى البارود مصاب بتسمم فسفورى، جراء تناول مادة سامة غير معلومة عقب تناول عصير بمنزله، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتوفى متاثرا بإصابته.
وبسؤال والد المتوفى اتهم زوجة ابنه "أميرة س ع س" 20 عاما ربة منزل، مقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل ابنه لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب يدعى عمرو ع ع بمسقط رأسها، وبعرض الجثة على الطب الشرعى أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله بعصير.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "أميرة"، و"عمرو ع ع" 30 عاما و"صابر ف ت" 21 عاما سائق توك توك، والذى ترتبط معهما بعلاقة عاطفية مؤخرا، وأكدا أن لا علاقة لهما بالقتل وأن من قامت بذلك هى أميرة. تم تحرير محضر رقم 1950 إدارى الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة .
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منين نجيب الصبر
الله يرحمة-بس والله أنتوا ناس معندكمش ريحة الدم --هو الجواز بالعافية يا ناس طب اهو أبنك راح فطيس
خدت أنت بقى أية--شوف أنت ماذا قلت فى أقوالك ولا تلوم الا نفسك--وبسؤال والد المتوفى اتهم زوجة ابنه "أميرة س ع س" 20 عاما ربة منزل، مقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل ابنه لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب يدعى عمرو ع ع بمسقط رأسها،---طب لما هى رافضة الجواز بأبنك ضحيت بية لية--انت المسئول الاول والاخير عن قتل ابنك ولا تلوم الا نفسك لكا ذكرت لك--وعلى أمثالك المتخلفين والله منا عارف منين نجيب الصبر
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ام منار
لا ترغموا بناتكم على الزواج ممن لا ترضى به
يعنى عارف ان زوجه ابنك مش عوزاه ...ومش بس كده بترتبط بعلاقتين مع رجلين فى نفس الوقت يعنى سيئه السمعه ...وبعدين تجوزها لابنك رغما عنها
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مش مهم خالص
يخربيت الغباء والاجرام
ربنا يحرقك يا بعيدة ماكنتى سبتى البيت وغورى فى ستين داهية ولا كنتى ما تتجوزيش نهائى واهربى ولا اتزفتى بدل المصيبة دى .. يخربيت الغباء موتى انسان وقتلتى روح بريئة وروحتى انتى فى ستين داهية ... داهية بداهية كنتى موافقتيش ولو مغصوبة شوفيك مصيبة روحى فى وتسيبه لاهله منك لله