عروس تقتل زوجها بسم فئران بعد 5 أيام من زفافهما بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شهدت إحدى قرى محافظة البحيرة جريمة بشعة، حيث أقدمت عروس حديثا على قتل زوجها بعد 5 أيام من حفل الزفاف، بوضع سم فئران فى عصير، لارتباطها بعلاقة عاطفية مع شخصين آخرين بمسقط رأسها.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارا من المستشفى العام بمركز الدلنجات، يفيد بوصول "الشحات م ال" 28 عاما، مقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاى البارود مصاب بتسمم فسفورى، جراء تناول مادة سامة غير معلومة عقب تناول عصير بمنزله، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتوفى متاثرا بإصابته.

وبسؤال والد المتوفى اتهم زوجة ابنه "أميرة س ع س" 20 عاما ربة منزل، مقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل ابنه لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب يدعى عمرو ع ع بمسقط رأسها، وبعرض الجثة على الطب الشرعى أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله بعصير.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "أميرة"، و"عمرو ع ع" 30 عاما و"صابر ف ت" 21 عاما سائق توك توك، والذى ترتبط معهما بعلاقة عاطفية مؤخرا، وأكدا أن لا علاقة لهما بالقتل وأن من قامت بذلك هى أميرة. تم تحرير محضر رقم 1950 إدارى الدلنجات، وجار العرض على النيابة العامة .