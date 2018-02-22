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"طب المنصورة" تعقد ورشة عمل عن طرق علاج الشخير والانسداد التنفسي

الخميس، 22 فبراير 2018 07:16 م
"طب المنصورة" تعقد ورشة عمل عن طرق علاج الشخير والانسداد التنفسي ورشة الطرق العلاجية التفاعلية لعلاج الشخير والانسداد التنفسى




الدقهلية شريف الديب
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نظم قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب المنصورة ورشة عمل تحت عنوان " الطرق العلاجية التفاعلية لعلاج الشخير والانسداد التنفسى " يومى 22 و 23 فبراير 2018 بقاعة الدراسات العليا بطب المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة – الدكتور  السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة

حضر الورشة كل من  الدكتور محمد الصديق- الدكتور محمد الشاعر - الدكتور حسن علام أساتذة الأنف والأنف والحنجرة بطب المنصورة -  الدكتور أحمد يونس أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنصورة بالإضافة إلى مائة من أعضاء هيئة التدريس بقسمى الأنف والإذن والحنجرة والأمراض الصدرية بطب المنصورة

وتستضيف الورشة البروفيسور رودولفو لوجو رئيس الأكاديمية المكسيكية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والذى استعرض الطرق الحديثة فى جراحات أمراض النوم

وأشار الدكتور محمد عبد البديع أن الشخير يعرف طبيا بأنه صوت يصدر من الإنسان خلال التنفس عند الاستغراق في النوم وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 45 % من الناس البالغين يعانون من مشكلة الشخير أحيانا، وأن حوالي 25 % من البالغين يعانون منه بصورة دائمة، وأن نسبة الاصابة بالشخير تزيد مع التقدم في السن

شخير هو انسداد جزئي لمجرى الهواء في البلعوم الأنفي والبلعوم الفمي والجزء الخلفي من اللسان، مع مرور الهواء اثناء التنفس في هذا الجزء يحدث تذبذب في الأنسجة الرخوة لسقف الحلق واللهاة فيحدث صوت الشخير وأحيانا قد يحدث انقطاع تام للتنفس. يرتبط مرض انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير بالعوامل التالية زياده الوزن ، التدخين ، التقدم في السن،

ويتم العلاج بطريقتين الطرق غير الجراحية لعلاج الدرجة الخفيفة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم ،

الطرق الجراحية علاج التشوهات الخلقية التي تؤثر في عملية التنفس كما في حالة اعوجاج الأنف الذي يؤدي إلى انسداد في مجرى التنفس ، عمليه إزالة جزء من اللهاة ورفع سقف الحلق ، تجميل ورفع سقف الحلق

وجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام على هامش المؤتمر السنوي لقسم الأنف والإذن والحنجرة بطب المنصورة الذي أقيم يومى 15 و 16 فبراير 2018 بمدرج الدكتورإبراهيم أبو النجا بطب

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جانب  من حضور ورشة الطرق العلاجية التفاعلية لعلاج الشخير والانسداد التنفسى
 

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 ورشة الطرق العلاجية التفاعلية لعلاج الشخير والانسداد التنفسى

 
 
 

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