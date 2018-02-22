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ضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات والسلاح بالقليوبية

الخميس، 22 فبراير 2018 09:05 م
ضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات والسلاح بالقليوبية مخدر الهيروين - أرشيفية




القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى السلاح والمواد المخدرة فى شبرا الخيمة وشبين القناطر، بحوزتهم قطعتى سلاح نارى و100 جرام هيروين، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بتكثيف الحملات على البؤر الإجرامية فى شبرا الخيمة وشبين القناطر، لضبط تجار السلاح والمخدرات.

 

وعلى الفور تم إعداد حملة مكبرة أشرف عليها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وقادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيين الأول فى منطقة شبرا الخيمة، حيث تم ضبط كل من إبراهيم ع 22 سنه عاطل وإسلام ص 20 سنة عاطل بحوزتهما قطعتى سلاح نارى خرطوش وكمية من الطلقات، واعترفا بحيازتهما للسلاح بقصد الاتجار .


وفى شبين القناطر تم ضبط كل من مدحت ص 27 سنة ومحمد ع 27 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 3671 جنيها بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.


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