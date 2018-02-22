ضبط راكب بمطار برج العرب بحوزته 8888 قرصا مخدرا قبل سفره إلى جدة





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت شرطة مطار برج العرب بالإسكندرية، من ضبط راكب متجه إلى جدة، وبحوزته 8888 قرصا مخدرا، وتم تحرير محضر رقم 8 أحوال مطار برج العرب بمعرفة النقيب محمد صبحى.

أثناء اتجاه الراكب "م ال م" 38 سنة عامل، مقيم دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، لإنهاء إجراءات سفره على متن الرحلة رقم 457 التابعة لشركة طيران إير كايرو المتجهة إلى مدينة جدة، وبحوزته 8888 قرصا مخدرا داخل أمتعته.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأعيد قيد المحضر برقم ٣٠ / ٢٤٢٨ / ٢٠١٨ جنايات قسم شرطة ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.