ضبط راكب بمطار برج العرب بحوزته 8888 قرصا مخدرا قبل سفره إلى جدة

ضبط راكب بمطار برج العرب بحوزته 8888 قرصا مخدرا قبل سفره إلى جدةالخميس، 22 فبراير 2018 06:17 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكنت شرطة مطار برج العرب بالإسكندرية، من ضبط راكب متجه إلى جدة، وبحوزته 8888 قرصا مخدرا، وتم تحرير محضر رقم 8 أحوال مطار برج العرب بمعرفة النقيب محمد صبحى.
أثناء اتجاه الراكب "م ال م" 38 سنة عامل، مقيم دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، لإنهاء إجراءات سفره على متن الرحلة رقم 457 التابعة لشركة طيران إير كايرو المتجهة إلى مدينة جدة، وبحوزته 8888 قرصا مخدرا داخل أمتعته.
وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأعيد قيد المحضر برقم ٣٠ / ٢٤٢٨ / ٢٠١٨ جنايات قسم شرطة ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة