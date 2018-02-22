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الخميس، 22 فبراير 2018 10:32 م
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صور.. ولى عهد أبو ظبى يستقبل بقصر الشاطئ رئيس أمريكا الأسبق بيل كلينتون

الخميس، 22 فبراير 2018 06:32 م
صور.. ولى عهد أبو ظبى يستقبل بقصر الشاطئ رئيس أمريكا الأسبق بيل كلينتون ولى عهد أبو ظبى وبيل كلينتون




وكالات
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التقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون الذى يزور الإمارات حاليا، واستعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.

وفى السياق ذاته، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون،آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل دعم التعاون الاستراتيجى والشراكات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين .

 

حديث بن زايد وكلينتون
حديث بن زايد وكلينتون

 

ولى عهد أبوظبي يستقبل الرئيس الأمريكي الأسبق
ولى عهد أبوظبي يستقبل الرئيس الأمريكي الأسبق

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الحضور
جانب من الحضور


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الامارات



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