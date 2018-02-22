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صور.. وصول 93 سائح من جنسيات مختلفة لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس

الخميس، 22 فبراير 2018 09:45 ص
صور.. وصول 93 سائح من جنسيات مختلفة لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس وفود سياحية لمعبد أبيدوس




سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول 93 سائح من مختلف الجنسيات إلى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأوضح عبد المنعم فى بيان أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن ابيدوس استقبلت فوجين سياحيين علي متن الباخرة موفنبيك ، والباخرة " كلوب فيجن "  ، حيث قام السائحين بزيارة المنطقة الأثرية بابيدوس وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول .

وأضاف رفاعى أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا و مديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحى.

 

وفود سياحية بالبلينا (1)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (2)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (4)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (5)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (7)
وفود سياحية بالبلينا

 

وفود سياحية بالبلينا (8)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (9)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (10)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (11)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (12)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (13)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (15)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (16)
وفود سياحية بالبلينا 

 

وفود سياحية بالبلينا (18)
وفود سياحية بالبلينا 

 


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