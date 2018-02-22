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الخميس، 22 فبراير 2018 10:28 م
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صور.. مهاجرون أفارقة يتظاهرون أمام سجن إسرائيلى للمطالبة بالإفراج عن ذويهم

الخميس، 22 فبراير 2018 05:46 م
صور.. مهاجرون أفارقة يتظاهرون أمام سجن إسرائيلى للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المهاجرون الأفارقة




حولوت (أ ف ب)
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تظاهر مهاجرون أفارقة الخميس، أمام سجن فى جنوب إسرائيل مطالبين بالإفراج عن رفاق لهم يحتجزون فى السجن فى إطار خطة إسرائيلية مثيرة للجدل تخير المهاجرين غير الشرعيين بين الرحيل أو السجن.

وأفادت مراسلة فرانس برس أن المتظاهرين ساروا مسافة قصيرة من مركز حولوت الذى أنشىء فى صحراء النقب لاحتجاز المهاجرين الأفارقة إلى سجن صاحرونيم، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح رفاقهم.

وتسعى إسرائيل لطرد آلاف الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا أراضيها بصورة غير شرعية خلال السنوات الماضية، وأمهلتهم حتى الأول من أبريل للمغادرة أو مواجهة خطر السجن لفترات غير محددة.

وتعرض عليهم إسرائيل التوجه إلى دولة ثالثة لم تسمها، تقول منظمات غير حكومية إنها رواندا أو أوغندا، وهناك حوافز مالية بقيمة 3500 دولار لكل شخص يوافق طوعا على المغادرة قبل نهاية مارس.

وأعلن مئات من المهاجرين الأفارقة مساء الثلاثاء، إضرابا عن الطعام بعد أن بدأت السلطات الإسرائيلية بحملة اعتقالات فى صفوفهم بهدف ترحيلهم، وتعهدوا خلال تظاهرة الخميس، أن يستمروا فى الإضراب حتى تجد إسرائيل حلا لهم.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها نقلت 9 مهاجرين أفارقة من مركز حولوت إلى سجن صاحرونيم بعد أن رفضوا مغادرة البلاد فى حين قال المهاجرون إن عدد المعتقلين وصل الى 12.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

المتظاهرون الأفارقة
المتظاهرون الأفارقة

 

جانب من تظاهرات الأفارقة
جانب من تظاهرات الأفارقة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل

 

المهاجرون الأفارقة
المهاجرون الأفارقة

 

جانب من احتجاجات المهاجرين الأفارقة
جانب من احتجاجات المهاجرين الأفارقة

 

المهاجرون الأفارقة خلال التظاهرات
المهاجرون الأفارقة خلال التظاهرات

 

جانب من تظاهرات الأفارقة جنوب إسرائيل
جانب من تظاهرات الأفارقة جنوب إسرائيل

 

مئات المشاركين فى التظاهرات
مئات المشاركين فى التظاهرات

 


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