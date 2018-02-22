صور.. مؤتمر قسم علاج الأورام بأسيوط يحتفل باليوم العالمى للسرطان بمعبد الكرنك





كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز

بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، عضو المجلس العالمى لمكافحة الأورام بمدينة جنيف بسويسرا، والفنانة نهال عنبر، نظم مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط احتفالية مساء اليوم بمناسبة اليوم العالمى للسرطان، وبمشاركة 6 جمعيات مصرية وعربية بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

وقال الدكتور سمير شحاتة، أستاذ ورئيس قسم علاج بطب أسيوط رئيس المؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه لأول مرة 6 جمعيات، وهى الجمعية السعودية للسرطان بحضور الدكتور الشيخ عبد العزيز التركى رئيس الجمعية، ومدرسة قصر العينى لعلاج الأورام، والمعهد القومى للأورام، وجمعية سرطان الكبد المصرية، والجمعية المصرية لطب الأورام، والجمعية الأردنية للسرطان.

جدير بالذكر أنه تم تكريم جميع الجمعيات المشاركة بالمؤتمر، كما تم تكريم رئيس الجمعية السعودية للسرطان، ورئيس الجمعية الأردنية للأورام، كما تم تكريم الفنانة نهال عنبر والنائبة إليزابث شاكر نائبة البرلمان عن الصعيد، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور طارق السيد مدير مستشفى الأقصر للسرطان. ومن الجدير بالذكر أن الفنانة غادة رجب ستحيى حفل مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط، المنعقد حاليا بمدينة الأقصر.































