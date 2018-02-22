صور.. غادة رجب خلال حفل اليوم العالمى للسرطان: سعيدة وفخورة بالغناء فى الأقصر





كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز

قامت الفنانة غادة رجب بإحياء حفل اليوم العالمى للسرطان، الذى نظمه مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر مساء اليوم، برئاسة الدكتور سمير شحاتة أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب أسيوط، وبحضور كبار أساتذة علاج الأورام فى مصر والدول العربية، وبحضور الفنانة نهال عنبر.

من جانبها قالت الفنانة غادة رجب: "يشرفنى أن أكون معكم مع أمهر وأشطر أساتذة علاج الأورام فى مصر، وسعيدة وفخورة بأن أغنى فى واحدة من أهم محافظات مصر، وسط التاريخ والحضارة، وهذا ما سيجعلنى لدى مزاج أكثر فى الغناء".

وحضر الحفل أساتذة علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية، وعدد من رؤساء الجمعيات العربية، ومنهم الدكتور عبد العزيز التركى رئيس جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، والدكتور سامى الخطيب رئيس جمعية السرطان الأردنية.







































