صور.. شبان فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا يزور رام الله بالبيض

صور.. شبان فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا يزور رام الله بالبيضالخميس، 22 فبراير 2018 09:45 م
وفدا أمريكيا يزور رام الله
رام الله (أ ف ب)
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رشق شبان فلسطينيون وفدا أمريكيا يضم أعضاء فى المجلس البلدى لنيويورك يزور الضفة الغربية المحتلة بالبيض، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس، وسط غضب بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وزار وفد أمريكى يضم عددا من أعضاء المجلس البلدى لنيويوك ومن المجتمع المدنى، المركز الفلسطينى للبحوث المسحية وهو منظمة غير حكومية فى مدينة رام الله، بحسب المركز.
ولدى مغادرة الوفد قام عشرات المتظاهرين برشقهم بالبيض كما قاموا بمطاردة حافلتهم، وعلى الفور وصلت الشرطة الفلسطينية إلى المبنى لتوفير الحماية للوفد الأمريكى، وأحضرت إحدى حافلاتها لنقل أعضاء الوفد.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أمريكا جزء من المشكلة وليس الحل"، ودانت وزارة الخارجية الأمريكية الأحداث.
الشرطة الفلسطينية تؤمن الوفد الامريكى
جانب من منع الشرطه الفلسطينيه الاعتداء
جانب من الاعتداء
الشرطة الفلسطينية
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