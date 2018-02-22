video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تموين الإسماعيلية تضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحية

الخميس، 22 فبراير 2018 07:50 م
صور.. تموين الإسماعيلية تضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحية جانب من العبوات المضبوطة




الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بان مديرية التموين شنت حملة تموينية برئاسة هويدا حسن مفتش رقابة تموينية وعضوية المفتشات أميرة عبدالغنى وهبه السيد وشيماء بدوى مفتشات التموين.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل أحد المحلات بشارع المستشفى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1365 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

وأشار عماد حجازى إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ونبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس علاء إسماعيل وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة.

 

 
 
 
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

عينات من عبوات المضبوطات
عينات من عبوات المضبوطات

كراتين المضبوطات
كراتين المضبوطات

مفتشات التموين مع المضبوطات
مفتشات التموين مع المضبوطات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 12310 قطعة إكسسوارات "كهرباء وبوتاجاز "مجهولة المصدر بالإسماعيلية

اخبار المحافظات الاسماعيلية امن الاسماعيليةاخبارالاسماعيلية اخبارمصر تموين الاسماعيليةبويات منتهية الصلاحية

اخبار المحافظات الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

اخبارمصر

تموين الاسماعيلية

بويات منتهية الصلاحية



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة