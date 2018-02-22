صور.. تموين الإسماعيلية تضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحية

صور.. تموين الإسماعيلية تضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحيةالخميس، 22 فبراير 2018 07:50 م
جانب من العبوات المضبوطة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بان مديرية التموين شنت حملة تموينية برئاسة هويدا حسن مفتش رقابة تموينية وعضوية المفتشات أميرة عبدالغنى وهبه السيد وشيماء بدوى مفتشات التموين.
وتمكنت الحملة من ضبط 614 علبة بويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل أحد المحلات بشارع المستشفى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1365 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وأشار عماد حجازى إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ونبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس علاء إسماعيل وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جانب من المضبوطات
عينات من عبوات المضبوطات
كراتين المضبوطات
مفتشات التموين مع المضبوطات
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