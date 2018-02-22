صور.. السفارة المصرية بمسقط تنظم احتفالية "كلثوميات" وليلة فى حب مصر





كتب - محمد سعد

نظمت السفارة المصرية بمسقط مساء اليوم احتفالية كلثوميات ليلة في حب مصر وذلك على مسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية بسلطنة عمان، أحيتها الفنانة رحاب مطاوع بصحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية.



احتفالية كلثوميات فى عمان

رعى الاحتفالية السيد محمد بن سالم آل سعيد بحضور الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ومحمد غنيم سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة المصرية وعدد من السفراء والمسؤولين وأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية والأجنبية بمسقط.

والقى السفير محمد غنيم كلمة أكد خلالها على عمق العلاقة والتعاون والترابط بين السلطنة ومصر في كافة المجالات، مشيرًا الى أن اقامة احتفالية ليلة في حب مصر وعمان تأتي تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



احتفالية عمان

وأوضح أن كوكب الشرق أم كلثوم تمثل الكثير ليس للمصريين والعرب فحسب وإنما للعالم أجمع حيث تميزت في كل ما قدمته من غناء وطرب.

بعد ذلك ألقى الشاعر مطر البريكى قصيدة شعرية أبحر بها مع الحضور بين القاهرة ومسقط.. ثم قدمت فرقة نغم عمانية بقيادة الفنان بسام راضي عزفًا موسيقيًا متميزًا.

واشتملت الإحتفالية على فقرتين من الوصلات الموسيقية والأغاني منها موسيقى أنت عمري وأغنية ألف ليلة وعن العشاق وسيرة حب وموسيقى أنساك وأغاني أمل حياتي وقولي ولا تخبي ودارت الأيام والأطلال ومصر التي في خاطري.



احتفالية فى حب مصر

وتغنت الفنانة رحاب مطاوع بالأغنية العمانية الشهيرة (حلوة عمان) حيث أمتعت الحضور بأدائها والعزف الموسيقي الراقي الذي تفاعل معه الحضور.