صور.. الجيش السورى يلقى منشورات على الغوطة يناشد فيها المدنيين بالخروج الآمن

صور.. الجيش السورى يلقى منشورات على الغوطة يناشد فيها المدنيين بالخروج الآمنالخميس، 22 فبراير 2018 07:38 م
منشورات الجيش السورى
كتب عبد الوهاب الجندى
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ألقت مروحيات الجيش السورى، منشورات للمدنيين فى غوطة دمشق الشرقية، تطلب منهم تسليم أنفسهم للحفاظ على حياتهم، وعدم التعامل مع المسلّحين.
ووفق الصور التى نشرتها صفحة الإعلام الحربى المركزى اليوم الخميس، حملت المنشورات تعليمات للخروج من الغوطة بطريقة آمنة.
مناشدة الجيش السوري للمدنيين
منشورات الجيش السوري
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