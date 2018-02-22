صور.. الاستثمار تختار الموظف المثالى تنفيذا لتوجيهات الرئيس

صور.. الاستثمار تختار الموظف المثالى تنفيذا لتوجيهات الرئيسالخميس، 22 فبراير 2018 08:29 م
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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اختير بيتر نسان اسطتانوس، المحامى فى إدارة التأسيس بمركز خدمات المستثمرين، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أفضل موظف لهذا الأسبوع بناء على أدائه وتميزه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.
ونشرت صفحة الوزارة على فيس بوك تسليم الوزيرة بيتر اسطتانوس شهادة تميز وسط احتفال بحضور زملائه العاملين فى المركز، وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كل مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية فى تسهيل كل الإجراءات على المستثمرين، وإزالة أى معوقات تواجههم، وسرعة تأسيس الشركات.
وأكد العاملون فى المركز أن زيارة الرئيس لمركز خدمات المستثمرين أعطتهم دفعة قوية فى العمل على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وسرعة إنجازها والحضور قبل مواعيد العمل الرسمية فى الصباح لترتيب كل الإجراءات قبل حضور المستثمرين والممثلين عنهم، مشيرين إلى أن الدورات التدريبية التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى تطوير أدائهم.
وزيرة الاستثمار تكرم الموظف المثالى
صورة تذكارية لموظفى وزارة الاستثمار
موظفى مركز خدمات المستثمرين مع وزيرة الاستثمار سحر نصر
سحر نصر وزيرة الاستثمار مع العاملين بمركز خدمات المستثمرين
مركز خدمات المستثمرين
الموظف المثالى بمركز خدمات المستثمرين
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