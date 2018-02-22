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صور.. استئناف محاكمة المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية بماليزيا

الخميس، 22 فبراير 2018 07:14 ص
صور.. استئناف محاكمة المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية بماليزيا متهمة فى قضية قتل شقيق زعيم كوريا الشمالية




أ ف ب
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تبدأ ماليزيا، اليوم الخميس، محاكمة امرأتين بتهمة قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، والذى اغتيل فى كوالالمبور فى فبراير الماضى، حيث أظهرت صور الشرطة الوطنية الماليزية، ترافق الإندونيسية ستى عيشة لمثول آخر أمام محكمة شاه علام العليا.

واعتقلت المتهمتان بعد أيام على اغتيال كيم جونغ نام فى 13 فبراير بطريقة تذكّر بأساليب الحرب الباردة بينما كان ينتظر ركوب طائرة فى مطار كوالالمبور للسفر إلى ماكاو، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر المتهمتان إلا نادرا.

وتواجه الأندونيسية ستى عيشة، والفييتنامية دوان ثى هونغ، وكلتاهما فى العشرينات، تهمة قتل كيم بغاز الأعصاب "فى إكس" السام.

وفارق الرجل الحياة بطريقة مؤلمة بعد عشرين دقيقة من الهجوم الذى التقطت وقائعه كاميرات المراقبة فى المطار، بعد أن تغلّب غاز "فى إكس" على جهازه العصبي.

استعدادات قبل المحاكمة
استعدادات قبل المحاكمة

 

الأندونيسية ستى عيشة
الأندونيسية ستى عيشة

 

الشرطة ترافق متهمة فى قضية قتل شقيق زعيم كوريا الشمالية بماليزيا
الشرطة ترافق متهمة فى قضية قتل شقيق زعيم كوريا الشمالية بماليزيا

 


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