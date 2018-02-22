video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. إقبال كبير علي السلع الغذائية المخفضة لحملة كلنا معاك من اجل مصر ببورسعيد

الخميس، 22 فبراير 2018 07:38 م
صور .. إقبال كبير علي السلع الغذائية المخفضة لحملة كلنا معاك من اجل مصر ببورسعيد اقبال المواطنين امام الاستثمار علي شراء السلع




بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

شهدت ثاني ايام فاعليات مبادرة محاربة الغلاء التى اطلقتها امانة عمال حملة كلنا معاك من اجل مصر بمحافظة بورسعيد ، اليوم الخميس ، اقبال من المواطنين امام بوابة منطقة الإستثمار العامة. 
 
وأكد أحمد حسونة امين العمال بمحافظة بورسعيد لحملة كلنا معاك من أجل مصر الرئاسية في بيان له اصدره اليوم ،  أن المبادرة فى إطار التكليفات الرئاسية برفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى وتوفير السلع الاساسيه بأسعار زهيدة.
 
 
وأشار حسونة أن المبادرة تستهدف ٥٠ الف عامل بمنطقة الاستثمار العامة يعملون ب ١٠٨ مصنع ومخزن ترانزيت وساحة تخزينية داخل المنطقة. 
 
 
وشملت المبادرة سلع منتجات الالبان والسكر والزيت والارز والأسماك وهي السلع الاهم للمواطن البورسعيدي بوجه خاص والمواطن المصرى بوجه عام بجانب ماتقدمه سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية من دعم للحوم والدواجن والمسلى. 
 
 
كانت أمانة عمال الحملة أطلقت المبادرة الأحد الماضي بنفس المنطقة التى تشهد اكبر تجمع عمالي بالمحافظة من مختلف محافظات مصر وقد شهدت إقبال كبير. 
 
وتستعد الأمانة العامة لعمال من اجل مصر بورسعيد لحشد قوتها في مؤتمر عمالي كبير إعلان لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة ٢٠١٨ لفترة رئاسة ثانية من اجل الاستقرار والنهوض بالوطن والتصدى لقوى الارهاب الغاشم على مصر.
 
اقبال المواطنين امام الاستثمار علي شراء السلع
اقبال المواطنين امام الاستثمار علي شراء السلع

الحملة خلال بيع السلع امام الاستثمار
الحملة خلال بيع السلع امام الاستثمار

عمال الاستثمار خلال شرائهم السلع
عمال الاستثمار خلال شرائهم السلع

قائمة اسعار السلع الغذائية المخفضة
قائمة اسعار السلع الغذائية المخفضة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة تنهى أعمال التطهير بقطاع بورسعيد وإصلاحات بالسويس

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

بورسعيد

كلنا معاك من أجل مصر



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة