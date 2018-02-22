صور .. إقبال كبير علي السلع الغذائية المخفضة لحملة كلنا معاك من اجل مصر ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

شهدت ثاني ايام فاعليات مبادرة محاربة الغلاء التى اطلقتها امانة عمال حملة كلنا معاك من اجل مصر بمحافظة بورسعيد ، اليوم الخميس ، اقبال من المواطنين امام بوابة منطقة الإستثمار العامة.

وأكد أحمد حسونة امين العمال بمحافظة بورسعيد لحملة كلنا معاك من أجل مصر الرئاسية في بيان له اصدره اليوم ، أن المبادرة فى إطار التكليفات الرئاسية برفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى وتوفير السلع الاساسيه بأسعار زهيدة.

وأشار حسونة أن المبادرة تستهدف ٥٠ الف عامل بمنطقة الاستثمار العامة يعملون ب ١٠٨ مصنع ومخزن ترانزيت وساحة تخزينية داخل المنطقة.

وشملت المبادرة سلع منتجات الالبان والسكر والزيت والارز والأسماك وهي السلع الاهم للمواطن البورسعيدي بوجه خاص والمواطن المصرى بوجه عام بجانب ماتقدمه سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية من دعم للحوم والدواجن والمسلى.

كانت أمانة عمال الحملة أطلقت المبادرة الأحد الماضي بنفس المنطقة التى تشهد اكبر تجمع عمالي بالمحافظة من مختلف محافظات مصر وقد شهدت إقبال كبير.

وتستعد الأمانة العامة لعمال من اجل مصر بورسعيد لحشد قوتها في مؤتمر عمالي كبير إعلان لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة ٢٠١٨ لفترة رئاسة ثانية من اجل الاستقرار والنهوض بالوطن والتصدى لقوى الارهاب الغاشم على مصر.