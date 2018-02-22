صور.. "آدم" طفل يحتاج لسماعة أذن بـ80 ألف جنيه والأب مديون بـ30 ألف بالقليوبية





كتب الأمير نصرى

"براءة وابتسامة" تراها مرسومة فى وجهه عندما تنظر إليه يجذبك هدوءه ونظراته التى تملؤها أمل وحيرة فى إيجاد سماعة تساعده على السمع كى يتعايش مع أسرته ويتواصل مع أصدقائه.

محمد محمد السيد، أب بسيط يعول أسرة مكونة من 5 أفراد يقيم فى منشية الجبل الأصفر - تقسيم يونس - محافظة القليوبية، قال :"ابنى آدم عمرة 6 سنوات يعانى من ضعف شديد فى السمع، حيث بدأنا نشعر بذلك حينما كان عمره عام ونصف عندما حاولنا التحدث معه وذهبنا به فورا إلى مستشفى الدمرداش فوجدنا هناك أسر يعانى أبناؤهم من ضعف السمع فوجهتنى إحدى الحالات بالذهاب إلى معهد السمع والكلام كما ذهبت لشراء سماعة.

وتابع كما ذهبنا لمركز تخاطب فى مصر الجديدة ندفع له 1500 جنيه شهريا، وذلك لمدة 5 سنوات لكنهم للأسف كان كل تفكيرهم فى الماديات ولم يركزوا فى علاجه فاشتريت وقتها سماعة widex 675 على حسابى بمبلغ 20 ألف جنيه، كما اضطر إلى شراء بطارية بـ400 جنيه كل 6 أشهر حتى تساعده على مواصلة السمع.

وقال الأب ابنى يحتاج إلى سماعة حديثة نقية الصوت تكلفتها حوالى 80 ألف جنيه وأنا بعت كل ما أملك وتداينت من طوب الأرض بمبلغ 30 ألف جنيه وابنى آدم يأخذ جلسة تخاطب لمدة 20 دقيقة ب 60 جنيه بشكل مستمر.

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