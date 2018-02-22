صورة للإرهابى أيمن الظواهرى حاملا سلاحا ناري ضمن أحراز " كتائب أنصار الشريعة"





كتب إيهاب المهندس

عرضت الدائرة 11 إرهاب، بحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، أحراز محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وعرضت المحكمة حرزا عبارة عن ملف بداخله مجموعة من الصور لأشخاص يحملون أسلحة نارية عرفت من بينهم المحكمة القيادى التنظيمى أيمن الظواهرى.

وكما عرضت المحكمة ملف يحمل أسم "دورات مصورة"، وبعرض الصورة الأولى تبين أنها لمجموعة من الأشخاص عرفت المحكمة منهم المتهم أيمن الظواهرى، وصور توضيحية لبعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وصور لكيفية تصنيع كاتم الصوت للأسلحة النارية، وصور لكليفية تصنيع العبوات المحلية، وصور لكواتم صوت.

وعرضت مجموعة من المجلدات منها" كيف تصبح قائد، التحقيق، التدريب العسكرى للمسلمين، التفجيرات والغنائم، السرية فى الأعمال العسكرية، العبوات والمتفجرات، القاذف الصاروخى، القواعد المتاحة لقتال أعداء الله، كلاشنكوف، حرب المدن، حرب العصابات، سلسلة إعداد الجهاد، عقيدتنا ومنهجنا، أمور القتل، معركة حطين".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.