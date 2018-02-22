video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صورة للإرهابى أيمن الظواهرى حاملا سلاحا ناري ضمن أحراز " كتائب أنصار الشريعة"

الخميس، 22 فبراير 2018 05:12 م
صورة للإرهابى أيمن الظواهرى حاملا سلاحا ناري ضمن أحراز " كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى أيمن الظواهرى




كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

عرضت الدائرة 11 إرهاب، بحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، أحراز  محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"،  وعرضت المحكمة حرزا عبارة عن ملف بداخله مجموعة من الصور لأشخاص يحملون أسلحة نارية عرفت من بينهم المحكمة القيادى التنظيمى أيمن الظواهرى.

وكما عرضت المحكمة ملف يحمل أسم "دورات مصورة"، وبعرض الصورة الأولى تبين أنها لمجموعة من الأشخاص عرفت المحكمة منهم المتهم أيمن الظواهرى، وصور توضيحية لبعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وصور لكيفية تصنيع كاتم الصوت للأسلحة النارية، وصور لكليفية تصنيع العبوات المحلية، وصور لكواتم صوت.

وعرضت مجموعة من المجلدات منها" كيف تصبح قائد، التحقيق، التدريب العسكرى للمسلمين، التفجيرات والغنائم، السرية فى الأعمال العسكرية، العبوات والمتفجرات، القاذف الصاروخى، القواعد المتاحة لقتال أعداء الله، كلاشنكوف، حرب المدن، حرب العصابات، سلسلة إعداد الجهاد، عقيدتنا ومنهجنا، أمور القتل، معركة حطين".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتب تشرح كيفية بناء الشخصية الجهادية ضمن أحراز "كتائب أنصار الشريعة"

ملفات حول تصنيع المتفجرات واستخدام الحبر السرى بأحراز "كتائب أنصار الشريعة"

اخبار الحوادث

انصار الشريعة

المستشار محمد شرين فهمى

الارهاب

جنايات القاهرة



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة