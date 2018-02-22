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"صوتك لمصر بكرة".. ندوة بـ"آداب عين شمس" بمشاركة عفاف شعيب ورجاء الجداوى

الخميس، 22 فبراير 2018 03:00 ص
"صوتك لمصر بكرة".. ندوة بـ"آداب عين شمس" بمشاركة عفاف شعيب ورجاء الجداوى الفنانة عفاف شعيب




كتب محمود راغب
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تستضيف جامعة عين شمس، ممثلة فى اتحاد الطلاب، ندوة تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" تحت شعار الشباب وبناء الدولة، وذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الكبرى، بمناسبة الاستعداد لانتخابات الرئاسة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.

 

ويتحدث فى الندوة الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومصطفى عبده كابتن مصر، والفنانتان رجاء الجداوى وعفاف شعيب، وعزة فتحى والدة الشهيد الرائد محمد على زين الدين، وأسامة المرشدى رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية عضو المجلس، وإشراف الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومها مروان مقررة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

 


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