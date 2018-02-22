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"صحة المنوفية": خروج 4 حالات من 13 عاملًا أصيبوا فى انقلاب أتوبيس

الخميس، 22 فبراير 2018 05:26 م
"صحة المنوفية": خروج 4 حالات من 13 عاملًا أصيبوا فى انقلاب أتوبيس انقلاب سيارة - أرشيفية




المنوفية_ محمد فتحى
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أكد الدكتور عبد البارى العجيزى مدير عام المستشفيات بمحافظة المنوفية، على استقرار حالات الـ13 عامل يومية بمصنع بمدينة السادات، والذين أصيبوا بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نتيجة انقلاب أتوبيس رحلات بهم نتيجة السرعة الجنونية على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية .

 

وأضاف مدير المستشفيات بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى منوف والسادات وتم التعامل مع الحالات وتم خروج 4 حالات منهم بعد الاطمئنان عليهم وعمل اللازم لهم وتم حجز الباقين لعمل الأشعة لهم.

 

كان طريق كفر داود _ السادات قد شهد حادث مروع نتيجة انقلاب أتوبيس عمال بمصنع نتيجة السرعة الجنونية، وعلى الفور أنتقل 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وتم نقل 10 منهم إلى مستشفى منوف، 3 أفراد إلى مستشفى السادات مصابين مابين جروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

 

كما انتقلت قوات الأمن برئاسة اللواء أحمد صقر رئيس قطاع الأمن بأشمون والسادات ومنوف، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات لتسير حركة المرور.

 


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