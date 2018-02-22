"شعبة الحراسة": انتخابات الغرفة أواخر مارس بعد اكتمال الجمعية العمومية





كتب : حسام الشقويرى

قال سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن انتخابات الغرفة سوف تقام فى أواخر مارس المقبل ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وتسوية الشركات لأوضاعها المالية بحسب القانون الجديد، وتسديد الاشتراكات لعام 2018 وملء استمارة العضوية فى ظل فصل شعبة الحراسة ونقل الأموال عن خدمات النظافة وحماية البيئة، تنفيذا للقانون الوزارى رقم 86 لسنة 2015 الذى يمنع وجود أى ازدواجية فى العمل.

وأضاف ونيس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه يوجد زيادة فى عدد الشركات الراغبة فى مزاولة النشاط وخاصة بعد الفصل بين الشعبتين بنسبة تصل ل 70% مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى أن الفصل سوف يمنع أيضا وجود أى ازدواجية فى العمل، كما يتيح الفرصة لتقديم خدمة متميزة وبكفاءة عالية، خاصة فى ظل اشتراطات قانون الحراسة الجديد، و يساعد على أن يصبح لكل شعبة استقلاليتها .

يذكر أنه تم اعتماد فصل شعبة "الحراسة" عن "البيئة" من قبل وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل وذلك طبقا للقانون الجديد 86 لسنة 2015، بحيث يختص كل نشاط بشعبة منفردة.