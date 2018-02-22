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الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
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شاهد.. بائع سجاد أفغانى يرفض بيع صورة للشيخ "زايد" فكافأه حاكم أبوظبى

الخميس، 22 فبراير 2018 08:43 م
شاهد.. بائع سجاد أفغانى يرفض بيع صورة للشيخ "زايد" فكافأه حاكم أبوظبى حاكم أبوظبى يلتقى بالعاملين فى المحل الافغانى




كتب مؤمن مختار
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غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، على "تويتر" عن قصة وفاء للراحل الشيخ زايد بن نهيان من صاحب محل سجاد أفغاني. ووجه رسالة للملايين على أرض الإمارات: هذه بلدكم الثانية".

وكتب في التغريدة الأولى: "هذا ''بابا زايد'' كلمتان عفويتان لصاحب محل سجاد أفغانى سعدت بزيارته اليوم، كان لهما وقع كبير في النفس، عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد، رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة، قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته".

ورفض البائع الأفغانى بيع صورة للشيخ زايد بمئة ألف درهم ما يقارب 500 ألف جنيه مصرى لأحد الزبائن وفاء وعرفانا منه بفضل الشيخ زايد.

 


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