شاهد.. بائع سجاد أفغانى يرفض بيع صورة للشيخ "زايد" فكافأه حاكم أبوظبى





كتب مؤمن مختار

غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، على "تويتر" عن قصة وفاء للراحل الشيخ زايد بن نهيان من صاحب محل سجاد أفغاني. ووجه رسالة للملايين على أرض الإمارات: هذه بلدكم الثانية".

وكتب في التغريدة الأولى: "هذا ''بابا زايد'' كلمتان عفويتان لصاحب محل سجاد أفغانى سعدت بزيارته اليوم، كان لهما وقع كبير في النفس، عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد، رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة، قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته".

ورفض البائع الأفغانى بيع صورة للشيخ زايد بمئة ألف درهم ما يقارب 500 ألف جنيه مصرى لأحد الزبائن وفاء وعرفانا منه بفضل الشيخ زايد.

هذا ''بابا زايد'' كلمتان عفويتان.. لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم.. كان لهما وقع كبير في النفس.. عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد.. رغم العرض والالحاح إلا أنه رفض بشدة.. قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته pic.twitter.com/e1P5H49cHw — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 22, 2018