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سى إن إن: نائبة جمهورية تزعم أن أغلب منفذى حوادث إطلاق النار ديمقراطيين

الخميس، 22 فبراير 2018 06:07 م
سى إن إن: نائبة جمهورية تزعم أن أغلب منفذى حوادث إطلاق النار ديمقراطيين حادث فلوريدا




كتبت ريم عبد الحميد
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قالت نائبة أمريكية عن الحزب الجمهورى إن الديمقراطيين أكثر عرضة ليكونوا منفذى حوادث إطلاق نار جماعى، بحسب ما أفادت شبكة "سى إن إن".

 

وأشارت الشبكة إلى أن النائبة كلوديا دينى، التى تسعى لإعادة انتخابها فى واحدة من أكثر المقاطعات تنافسية فى الانتخابات بأمريكا فى نيويورك، قالت فى مقابلة إذاعية أنه من المثير أن الكثير من الناس الذين يرتكبون جرائم القتل الجماعة ينتهى بهم الأمر ليكونوا ديمقراطيين، لكن الإعلام لا يتحدث عن هذا. وجاء تصريحها ردا على نقطة أثارها المذيع حول أن أغلب ضحايا الأسلحة يأتون من المناطق منخفضة الدخل، وليس فى حوادث إطلاق نار جماعية.

 

 وقالت تينى إنها تدعم النظر فى نظام مراجعة الخلفية الفيدرالية، وأوضحت أن إطلاق النار لا ينبغى أن يغير ديناميكية النقاش بشأن الحد من الأسلحة فى مقاطعتها.

 

 وأصدرت النائبة تصريحا لاحقا قالت فيه إنها سئمت من الإعلام والليبراليين الذين يحاولون تسيس المآسى  وشيطنة من يملكون السلاح بشكل قانونى والأمريكيين المحافظين فى كل مرة تحدث فيها مأساة مروعة. وقالت إنه فى حين أننا نعرف أن مرتكبى هذه الفظائع لديهم آراء سياسية متنوعة، فإن تصريحاتى جاءت ردا على سؤال حول الفشل فى ملاحقة جرائم الأسلحة غير القانونية.

 

 


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الولايات المتحدة

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حوادث اطلاق نار

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