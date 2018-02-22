سقوط أمطار خفيفة على مراكز محافظة الوادى الجديد





الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تعرضت عدة مناطق بمحافظة الوادى الجديد لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة مع اعتدال فى درجات الحرارة منذ الصباح على اغلب مراكز المحافظة فيما رفعت الأجهزة التنفيذية كافة الاستعدادات تحسبا لحدوث سيول فى المناطق النائية والمتطرفة فى المحافظة حيث تم متابعة مجرى السيول والمخرات التى تقع فى نطاق السيول التى تتعرض لها تلك المناطق فى نفس التوقيت من كل عام .

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توجيهاته لكافة المختصين بالجهاز التنفيذي لرفع درجة الاستعداد ومتابعة تغيرات المناخ والتركيز على تأمين المناطق التى تقع فى نطاق السيول وتنفيذ خطة الطوارئ التى تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات والكوارث التى قد تتعرض لها المحافظة .