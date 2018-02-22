سعر اليورو اليوم الخميس 22-2-2018 والعملة الأوروبية تتراجع أمام "المصرية"





كتبت- هبة حسام

تراجع سعر اليورو خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 22-2-2017، ومقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية مقابل "المصرية" فى مختلف البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ليأتى السعر اليوم، كالتالى..



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.7237 جنيه للشراء

21.8557 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.56 جنيه للشراء

21.75 جنيه للبيع



صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك مصر



21.56 للشراء

21.72 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.62 للشراء

21.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.60 للشراء

21.77 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.60 للشراء

21.76 للبيع



سعر عملة اليورو

نمو شركات منطقة اليورو يفقد الزخم فى فبراير لكنه يظل قويا



وكان قد أظهر مسح أن نمو الشركات فى منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر لكنه لا يزال قويا وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن خمسة أعوام ونصف العام.

كانت منطقة اليورو أحد الاقتصادات الرئيسية الأفضل أداء فى العام الماضى، وبدأت شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على عشر سنوات.

لكن القراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات لشهر فبراير أظهرت أن وتيرة النمو القوية المسجلة فى يناير، وهى الأسرع من نوعها خلال ما يزيد على عشر سنوات، قد فقدت بعض الزخم.