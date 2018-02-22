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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-2-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الخميس، 22 فبراير 2018 01:02 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-2-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار عملة سعودية




كتبت- هبة حسام
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بالرغم من اقتراب موسم العمرة، إلا أن سعر الريال لم يشهد أى تغير أمام الجنيه المصرى، مستمراً فى حالة الاستقرار التى يشهدها منذ أسابيع ماضية، وفى تعاملات اليوم الخميس الموافق 22-2-2018، آخر أيام الأسبوع المصرفى، استقر سعر الريال السعودى، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7036 جنيه للشراء

4.7304 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.69 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.67 جنيه للشراء

4.71جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

السعودية تستثمر 64 مليار دولار فى الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة
 

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السعودية، اليوم الخميس، أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) فى قطاع الترفيه فى السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

 

وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، فى مؤتمر صحفى فى الرياض، أن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

 

 

 

 


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