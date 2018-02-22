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سبوتنيك: مقاتلات روسية من الجيل الخامس لضرب الإرهابيين فى سوريا

الخميس، 22 فبراير 2018 07:31 م
سبوتنيك: مقاتلات روسية من الجيل الخامس لضرب الإرهابيين فى سوريا مقاتلة سو 57 الروسية




كتب مؤمن مختار
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نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو، قالت إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر مقاتلتين روسيتين فى سماء سوريا، يرجح أنهما من الجيل الخامس.

وأوضحت الوكالة،  أن أحد النشطاء نشر الفيديو على صفحته بـ"تويتر"، وكان قد تحدث فى وقت سابق أن القوات الجوفضائية الروسية وضعت مقاتلتين حديثتين من الجيل الخامس فى قاعدة حميميم.

وقد حلقت المقاتلة الحديثة "SU-57" أول مرة فى العام 2010. ومن المقرر أن يتم تسليمها للقوات الروسية بحلول العام 2019، على دفعات، كل دفعة من 12 مقاتلة.

 

 

 


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