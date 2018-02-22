سبوتنيك: مقاتلات روسية من الجيل الخامس لضرب الإرهابيين فى سوريا

سبوتنيك: مقاتلات روسية من الجيل الخامس لضرب الإرهابيين فى سورياالخميس، 22 فبراير 2018 07:31 م
مقاتلة سو 57 الروسية
كتب مؤمن مختار
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نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو، قالت إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر مقاتلتين روسيتين فى سماء سوريا، يرجح أنهما من الجيل الخامس.
وأوضحت الوكالة، أن أحد النشطاء نشر الفيديو على صفحته بـ"تويتر"، وكان قد تحدث فى وقت سابق أن القوات الجوفضائية الروسية وضعت مقاتلتين حديثتين من الجيل الخامس فى قاعدة حميميم.
وقد حلقت المقاتلة الحديثة "SU-57" أول مرة فى العام 2010. ومن المقرر أن يتم تسليمها للقوات الروسية بحلول العام 2019، على دفعات، كل دفعة من 12 مقاتلة.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
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