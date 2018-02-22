روسيا: إصابة 9 أشخاص بمحافظة درعا السورية إثر قصف لمسلحين





(أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، اليوم الخميس، أن الجماعات المسلحة غير الشرعية قصفت مناطق سكنية فى محافظة درعا مما أدى لإصابة 9 أشخاص.

وقال المركز، فى بيان، إن "يوم أمس، من مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، تم القصف بقذائف الهاون على بناء إدارة محافظة درعا، حيث كان يعقد اجتماع للجنة المصالحة الوطنية فى المحافظة، وتواصل القصف 30 دقيقة وأصيب المبنى بأضرار، ما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار يفتوشينكو إلى أن المسلحين يحبطون عملية السلام والمفاوضات من خلال أعمالهم ويجبرون القوات الحكومية على الرد.