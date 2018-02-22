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رئيس كوريا الجنوبية يلتقى وفد جارته الشمالية فى حفل اختتام الأولمبياد

الخميس، 22 فبراير 2018 08:56 ص
رئيس كوريا الجنوبية يلتقى وفد جارته الشمالية فى حفل اختتام الأولمبياد رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان




سول (أ ش أ)
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أعلن المكتب الرئاسى فى سول اليوم الخميس، أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن سيجتمع مع الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى الذى سيزور البلاد لحضور حفل اختتام أولمبياد بيونج تشانج المقرر يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح مصدر مسؤول بالمكتب الرئاسى للصحفيين، قوله "إن الوفد الكورى الشمالى الذى سيرأسه نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كيم يونج-تشول سيزور كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد الموافق 25 فبراير" .

كانت كوريا الشمالية قد أبلغت كوريا الجنوبية بأسماء الوفد الكورى الشمالى رفيع المستوى للمحادثات المشتركة بين الكوريتين، والذى يضم 6 مسؤولين على رأسهم كيم يونج تشول ورئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية لى سيون كوان الذى زار الجنوب فى افتتاح الأولمبياد أيضا.

يذكر أن الدول التى أكدت ارسال وفودها رفيعة المستوى إلى حفلى افتتاح واختتام أولمبياد بيونج تشانج هى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الشمالية.


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