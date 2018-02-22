رئيس كوريا الجنوبية: العلاقات مع أمريكا "صلبة كالصخرة"





رويترز

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن العلاقات مع الولايات المتحدة "صلبة كالصخرة" و"قوية ومتينة كما كانت دوما"، وذلك فى وقت تستعد فيه إدارته لقمة محتملة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ووجه نواب أسئلة لإدارة مون بشأن ما إذا كانت هناك خلافات فى الرأى أو السياسة بين كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمساعى التعامل مع كوريا الشمالية لدفعها للتخلى عن برامجها الصاروخية والنووية.

وقال مون فى مقابلة مع مجلة مونوكل نشرت اليوم الخميس "قال الرئيس ترامب إن بإمكانى إبلاغه فى أى وقت إذا كانت هناك حاجة للمساعدة فى عملية تنفيذ الحوار بين الكوريتين وإنه يدعمنى 100 فى المئة".

وأضاف "هدفى حل القضية النووية بكوريا الشمالية وترسيخ السلام".

ونفى مسؤولون من كوريا الجنوبية، بينهم وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، وجود أى خلافات مع الولايات المتحدة وأكدوا أن سول تجرى محادثات وثيقة مع واشنطن فى كل خطوة تتعلق بالسياسة الخاصة بكوريا الشمالية.