رئيس قطاع التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية

رئيس قطاع التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالمنوفيةالخميس، 22 فبراير 2018 04:08 م
الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، قام اليوم بزيارة تفقدية لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالمنوفية.
وحرص حجازى خلال زيارة المدرسة على الاستماع إلى مشاكل الطلاب، وأهمها مشكلة التنسيق، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعمل على حل هذه المشكلة.
وأضاف حجازى، أنه فيما يتعلق بقائمة المفاهيم فقد تم وصولها بالفعل إلى المدرسة، إلا أن الطلاب قد أوضحوا أن القائمة طويلة، لذا وجه سيادته لموجهى عمومى المواد الدراسية بمراجعتها مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه تم وصول نماذج من المفردات الاختبارية URT، كما حرص حجازى على حضور حصة فيزياء مع الطلاب بالمعمل، حيث كانوا يدرسون تطبيقات قاعدة أرشميدس.
وفى سياق متصل، استقبل مدير مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الدكتور رضا حجازى، وذلك على هامش زيارته للمركز الإقليمى لتعليم الكبار من الفئة الثانية بسرس الليان بالمنوفية (اسفك).
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